Morelia, Michoacán; 23 de mayo de 2026.- Ante la desaparición de programas federales de apoyo a los ganaderos y agricultores, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó su respaldo a este sector, ya que “apoyar al campo es apoyar la productividad”.

Al inaugurar la expo por el XX Aniversario de la Cooperativa de Ganaderos Organizados del Municipio de Morelia, el alcalde señaló que la Federación ha desaparecido programas como ProCampo y BanRural, por lo cual, el gobierno municipal seguirá apoyando a los productores locales desde sus atribuciones.

En ese sentido Alfonso Martínez destacó que, con la entrega realizada en el marco de este evento, suman 20 mil gallinas ponedoras distribuidas a familias del municipio para fomentar la producción o el autoconsumo.

En su turno, el presidente de la Asociación Ganadera Local General Independiente de Morelia, Jorge Mejía Cortés, celebró que el evento se enmarque en el 485 aniversario de nuestra ciudad, y que exista el diálogo para impulsar al campo como parte fundamental del municipio.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García, reafirmó que los apoyos al campo continuarán, porque son la instrucción del presidente municipal para que Morelia brille más.

Cabe mencionar que también se contó con la presencia de los presidentes municipales de Acuitzio y Charo, Adán Guillén Villaseñor y Juan Gabriel Molinero Villaseñor; así como la subjefa de tenencia de Tiripetío, María Dueñas Fuerte, entre otros.