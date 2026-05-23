Cotija, Mich.- 23 de mayo de 2026.- La mañana de este sábado se registraron enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales rivales en la cabecera municipal de Cotija, hechos que derivaron en la quema de al menos un vehículo sobre la zona del Libramiento y varios narcobloqueos.

🚨 Reportan enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en Cotija; despliegan operativo de seguridad. #Michoacán pic.twitter.com/xU8G5aXD8N — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 23, 2026

De acuerdo con reportes obtenidos en la región, tras las detonaciones de arma de fuego, los presuntos criminales realizaron diversos narcobloqueos utilizando vehículos para impedir la circulación en distintos puntos carreteros del municipio.

Las afectaciones viales fueron reportadas sobre la carretera Cotija-Emiliano Zapata, específicamente a la altura de la comunidad de Los Zapotes; en la desviación hacia La Esperanza, en las inmediaciones de El Paso y en la zona correspondiente a la localidad de Emiliano Zapata, donde automovilistas quedaron varados momentáneamente ante el cierre de las vías de comunicación.

Ante la situación, autoridades desplegaron un importante operativo interinstitucional encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, con apoyo de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes realizan recorridos y acciones de vigilancia para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas detenidas o víctimas derivadas de estos hechos, mientras continúan las acciones operativas en la región.

AGENCIA RED 113