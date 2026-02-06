Uruapan, Mich.- 05 de febrero de 2025.- La noche de este jueves, un hombre fue ultimado a tiros en la colonia San Isidro, al oriente de la ciudad de Uruapan. Siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen.

El ataque armado fue perpetrado alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Mineros, esquina con Isla, a unos metros del Camino Viejo a Tejerías, por lo que al tener reporte de la agresión al sitio se trasladaron paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan.

A su llegada los socorristas intentaron auxiliar al ofendido, pero ya había fallecido, así que policías acordonaron para evitar la contaminación de indicios y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia.

En la zona se desplegó un operativo en busca de los responsables del homicidio, sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso.