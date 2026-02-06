Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) entregó instrumentos musicales y mobiliario escolar a planteles del Telebachillerato Comunitario en distintas regiones del estado para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes y promover la cultura de paz desde las aulas.

Durante la jornada se entregaron instrumentos musicales para el equipamiento de tres bandas de guerra, lo que beneficiará a más de 250 alumnas y alumnos de los planteles en Araró, El Ceñidor y Turitzio.

Además, se distribuyeron 60 butacas escolares para mejorar las condiciones de aprendizaje en las escuelas de Turitzio y Valle de Guadalupe, lo que contribuye a generar espacios educativos más dignos y funcionales para las y los estudiantes.

En el marco de la entrega, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este equipamiento fortalece actividades artísticas y cívicas que impulsan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia respetuosa, en concordancia con las acciones establecidas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Estas acciones refrendan el compromiso de seguir respaldando a las y los jóvenes de las zonas rurales de Michoacán, quienes a través del Telebachillerato Comunitario acceden a estudios de nivel medio superior, al tiempo que se impulsa su desarrollo académico, cultural y social, colocando a la educación como eje fundamental para la construcción de entornos de paz en la entidad, concluyó la funcionaria.