Morelia, Mich.- 22 de diciembre de 2025.- Como resultado de un despliegue de seguridad coordinado, los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal y un vehículo en el municipio de Villamar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El hallazgo fue durante recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre realizados en las inmediaciones de la localidad de El Moreno, como parte de las acciones contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del operativo denominado Paricutín.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizadas 26 armas de fuego, de las cuales cuatro son largas y 22 cortas, además de ocho cargadores y un vehículo, sin que se reportaran personas detenidas durante la intervención.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones necesarias para determinar su procedencia y situación legal, así como de llevar a cabo las diligencias periciales conducentes.

Las fuerzas federales destacaron que el operativo se efectuó en estricto apego al marco legal y con respeto pleno a los derechos humanos, con el objetivo de mantener el orden público y fortalecer la seguridad en la entidad.

Asimismo, se informó que este tipo de patrullajes y acciones de reconocimiento continuarán de manera permanente en distintos puntos del estado, como parte de la estrategia integral para prevenir hechos delictivos, reducir la circulación de armamento ilegal y brindar mayores condiciones de seguridad a las comunidades de la región.