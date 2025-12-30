Morelia, Mich.- Lunes 29 de diciembre de 2025.- Un automóvil se accidentó sobre los carriles centrales de un puente del Periférico Paseo de la República, justo frente a la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), hecho que dejó un lesionado, trascendió en la cobertura de la noticia.

El aparatoso incidente se registró durante la noche de este lunes, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Salamanca hacia el Distribuidor Vial Salida a Quiroga, a la altura de la colonia Nicolaitas Ilustres y en las cercanías del Estadio Morelos.

De acuerdo con autoridades policiales, el citado vehículo es un Volkswagen Pointer, color plata, cuyo cofre se levantó durante el trayecto, entonces le obstruyó la visibilidad del conductor, por lo que la unidad se estrelló contra un muro de contención y terminó volcada.

Tras el percance, el automovilista resultó lesionado, mientras que su esposa e hijo únicamente sufrieron crisis nerviosa y contusiones leves. Las personas fueron auxiliadas por patrulleros municipales y, posteriormente, paramédicos de Ambumed trasladaron al conductor a un hospital para su adecuada valoración médica.

Finalmente, los oficiales se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automotor perjudicado.