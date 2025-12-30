Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), consolidó este 2025 la construcción de más infraestructura con sentido social en todo el estado, informó su titular, Rogelio Zarazúa Sánchez. En rueda de prensa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la prioridad fue ejecutar obras que no solo resuelvan necesidades técnicas, sino que mejoren la calidad de vida de las familias michoacanas.

Una obra emblemática del año es el puente vehicular Paso Catrinas, que resolvió el conflicto vial de Villas del Pedregal y áreas aledañas. Además esta obra se transformó también en un espacio público integral para el deporte y la convivencia, beneficiando diariamente a 100 mil habitantes del poniente de Morelia con una solución de movilidad moderna y áreas de sano esparcimiento.

El titular de la SCOP destacó la inversión de 2 mil 437 millones de pesos en mil 047 centros educativos de Michoacán. Resaltó la construcción de un preescolar y una primaria en Villas del Pedregal en beneficio de más de mil niños, además de la nueva Secundaria Técnica 168 en el mismo fraccionamiento, la cual está próxima a inaugurarse con capacidad para 700 estudiantes.

Asimismo indicó que se han rehabilitado más de mil 800 kilómetros de carreteras en toda la entidad, 680 de ellos con atención y mantenimiento permanente hasta 2027 bajo el esquema multianual. Elo que respecta a concesiones carreteras se tiene una inversión sin precedente de 27 mil 938 millones de pesos para la generación de más de 555 kilómetros nuevos de carretera.

El funcionario estatal detalló que se realizaron más de mil 300 obras con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, destinadas a la mejora de calles, vialidades municipales y espacios públicos. Entre estas acciones destacan las rehabilitaciones de los tramos Tupátaro-Cuanajo, San Antonio-San Isidro y Sicuicho-Pamatácuaro-Charapan.