Morelia, Mich.-Martes 03 de marzo de 2026.- Cuatro vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, incidente que sucedió la mañana de este martes y perjudicó bastante el paso de otros automotores, trascendió en la cobertura de la noticia.

De acuerdo con fuentes policiales, el percance ocurrió a la altura de la colonia La Soledad, en el sentido de Tarímbaro hacia el centro de la capital michoacana, muy cerca del puente conocido como “La Chole”. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron oficiales municipales de Tránsito, quienes se encargaron de abanderar el área para evitar otro accidente, además realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Paramédicos de Rescate también arribaron al lugar y revisaron a los tripulantes de las unidades involucradas, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

El incidente ocasionó tránsito lento durante varios minutos en dicha avenida, considerada una de las más utilizadas en la zona norte de la ciudad.

Los vehículos involucrados