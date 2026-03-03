Morelia, Michoacán; 03 de marzo de 2026. Elementos de la Policía Morelia respondieron a un llamado de auxilio en la carretera salida a Salamanca, Av. Morelos Norte, cerca del Fracc. Santa Fé. En el lugar, una madre desesperada pidió ayuda para localizar a su hijo, de 22 años, quien estaba pasando por un momento muy difícil, ya que estaba luchando con una depresión.

La madre del joven estaba angustiada porque su hijo había estado amenazando con hacerse daño y no tenía los recursos para brindarle la atención psicológica que necesitaba.

Ante la situación, los agentes de Policía Morelia se movilizaron de inmediato y lograron localizar al chico, brindando atención psicológica de emergencia y proporcionando los números de contacto de la Policía Morelia para que pudiera recibir apoyo adicional.

Finalmente, el joven se retiró en compañía de su familia, con la promesa de que recibiría la ayuda que necesitaba.

En Policía Morelia reafirmamos nuestro compromiso de actuar con prontitud ante situaciones de emergencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Si necesitas apoyo, comunícate vía telefónica o WhatsApp al 443 113 5000; estamos para escuchar y ayudar.