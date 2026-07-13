Morelia, Mich.- Lunes 13 de julio de 2026.- Una camioneta y un automóvil compacto protagonizaron un aparatoso choque sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Agua Clara, en la ciudad de Morelia. El incidente dejó dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la tarde de este lunes frente a las avenidas José María Lino Patiño y Escuadrón 201, también conocida como Décima. Las unidades involucradas son de la masca Volkswagen de color blanco, una Taos y la otra Vento.

Elementos de la Policía Municipal atendieron a los ocupantes heridos, quienes no requirieron traslado hospitalario. Asimismo, los agentes realizaron el peritaje respectivo para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.