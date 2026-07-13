Morelia, Mich.- Lunes 13 de julio de 2026.- Un cuentahabiente fue víctima de un asalto a mano armada cuando se encontraba al exterior de una sucursal bancaria BBVA ubicada sobre la avenida Bucareli, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al caso. Los delincuentes lograron apoderarse de una considerable suma de dinero.

Lo anterior ocurrió este lunes en la colonia Vasco de Quiroga. De acuerdo con información obtenida en la labor periodística, dos sujetos interceptaron a la víctima, la amagaron, la despojaron de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo y huyeron con rumbo desconocido.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes recabaron información sobre lo sucedido e implementaron un operativo de búsqueda en la zona. No obstante, los responsables no fueron localizados.

Posteriormente, el hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de que sus oficiales agentes emprendan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

RED 113