Morelia, Michoacán; 13 de julio de 2026.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó un recorrido de supervisión en diversos puntos de la capital, en donde las brigadas intermunicipales trabajan permanentemente luego de las fuertes lluvias que se han registrado en la capital.

En el bajo puente de la avenida Siervo de la Nación, el Alcalde revisó los avances en el retiro de desechos que fueron arrastrados por la corriente hasta la vialidad. Ahí mismo escuchó y atendió las demandas de los vecinos.

En ese lugar, personal de las Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y OOAPAS, trabajan en la limpieza de manera manual y con el apoyo de herramientas especiales.

Alfonso Martínez, mencionó que el Gobierno de Morelia se encuentra en atención interrumpida, en las zonas bajas de la ciudad y aledañas a ríos, las cuáles son más propensas a registrar incidentes durante las tormentas.

Agregó que las brigadas de atención inmediata realizan tareas de limpieza de ríos, drenes, con el propósito de permitir el paso fluido del agua y así evitar encharcamientos ante las precipitaciones.

Asimismo se visitan colonias como la Carlos Salazar y Hacienda Tinijaro, donde se realizan jornadas de limpieza y de salud; visitas domiciliarias, se verifica la coloración del agua, se reparten pastillas de cloro y plata coloidal para la preparación de alimentos.

En esta jornada participan diferentes dependencias municipales, como la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil Municipal y Bomberos Municipales, OOAPAS, Secretaría de Bien Común y Política Social, Secretaría de Obras Públicas, Policía Morelia, entre otras.