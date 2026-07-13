Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El Gobierno de Michoacán consolidó 613 proyectos de infraestructura básica, logrando la pavimentación de más de 63 mil metros lineales de calles en todo el estado. Así lo informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Estas acciones se realizan a través del programa Obras por Cooperación, un modelo de participación tripartita donde el comité vecinal aporta la mano de obra, los ayuntamientos o comunidades proveen la maquinaria e insumos, y el Gobierno del Estado, a través de la SCOP, entrega las toneladas de cemento necesarias para transformar dichas zonas en beneficio de más de 60 mil personas.

Detalló que el programa benefició a un total de 60 municipios, entre ellos Acuitzio, Aguililla, Yurécuaro, Santa Ana Maya, Nocupétaro, Irimbo, Jiménez, Madero, Ocampo y Huaniqueo, así como a 42 comunidades indígenas, bajo un esquema de pleno respeto a sus usos y costumbres. Entre las localidades beneficiadas destacan El Coire, en Aquila; San Pedro Ocumicho, en Charapan; Jarácuaro, en Erongarícuaro; Turícuaro, en Nahuatzen; San Cristóbal, en Ocampo; Pomacuarán, en Paracho, y la Isla de Tecuena, en Pátzcuaro.

Las obras ejecutadas contemplan la construcción de patios cívicos, canchas de usos múltiples y vialidades estratégicas como las calles Héroes de Granaditas (La Piedad), Libertad (Zacán) y Los Pinos y Jacarandas (Penjamillo). De igual forma, se concluyeron los accesos principales al Hospital de Maruata, a la comunidad de Zipaquio en Zináparo y a Pamatácuaro en Los Reyes, junto con la rehabilitación de un camino en El Calvario, municipio de Nuevo Urecho.