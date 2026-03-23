Morelia, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Un choque entre dos camionetas ocurrió la tarde de este lunes sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, percance que dejó un adulto y un menor levemente lesionados.

De acuerdo con autoridades policiales y de rescate, el accidente se registró a la altura de la población de Uruapilla y se trató de una colisión por alcance, la cual fue reportada por unas personas al número de emergencias.

Al lugar acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes apoyaron en las labores de auxilio y valoraron a las personas afectadas, mismas que afortunadamente no presentaron heridas de gravedad.

Finalmente, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que una grúas retiraron las unidades siniestradas.

AGENCIA RED 113