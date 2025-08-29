Morelia, Mich.- Viernes 29 de agosto de 2025.- Un taxi chocó contra un paredón de tierra tras salir intempestivamente de la carpeta asfáltica, esto en la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes en las cercanías del Puente Cepamisa, a la altura de la colonia Monte Rubio, en el sentido de Uruapilla a la capital michoacana.

Se apreció que el mencionado auto de alquiler es de la marca Nissan, de la línea “Unión de Taxistas Fuentes de Valladolid”, el cual tuvo daños mínimos en la parte frontal; afortunadamente no hubo lesionados. Unos agentes de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa.

Dato adicional

A una distancia aproximada de 100 metros del relatado percance ocurrió un choque leve entre otros dos automotores, cuyos conductores dialogaron para solucionar el problema.



RED 113