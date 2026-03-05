Morelia, Mich.- Jueves 05 de marzo de 2026.- Un choque múltiple por alcance se registró sobre los carriles centrales del Puente Eréndira, justo frente a la Central de Abastos de Morelia, incidente que dejó una mujer lesionada y daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

El percance ocurrió durante la mañana de este jueves en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Charo hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, entre las colonias Elías Pérez Ávalos y Canteras.

En el hecho estuvieron involucradas tres unidades: una camioneta Nissan tipo pick-up con caja seca y placas guanajuatenses, un automóvil Chevrolet Cavalier color verde y una camioneta Volkswagen Transporter color blanco.

El incidente generó bastante tráfico vehicular en el área durante más de una hora. La situación fue reportada al número de emergencias 911, tras lo cual acudieron elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Además, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a la conductora lastimada y la canalizaron a un hospital para su valoración médica, paciente que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

Por último, una grúa retiró los automotores involucrados y los carriles fueron despejados para que continuara fluyendo con normalidad el tránsito en el sitio.