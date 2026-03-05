Morelia, Michoacán – 05 marzo 2026.- El activista y autor Adolfo “Fito” Torres, llevó a cabo una conferencia en el Colegio Ebenezer de esta ciudad, donde presentó y reflexionó sobre su libro Apaguemos la Narcocultura, una guía dirigida a padres y maestros para contrarrestar la influencia del tema en niños y jóvenes.

El enfoque no fue la censura, sino la formación de criterio, el fortalecimiento del rol familiar y la promoción de alternativas culturales positivas; los padres y madres asistentes expresaron su disposición personal a prestar mayor atención a los consumos mediáticos y digitales de sus hijos, así como a aplicar en el hogar las herramientas y reflexiones compartidas durante la sesión.

Fito Torres compartió reflexiones y recomendaciones basadas en su obra, que busca generar conciencia sobre cómo canciones, series y símbolos asociados al crimen organizado normalizan la violencia, el dinero fácil y la ilegalidad, impactando directamente en la formación de las nuevas generaciones.

El libro Apaguemos la Narcocultura, publicado en 2025 y disponible en versión física y digital a través del sitio oficial apaguemoslanarcocultura.com, se ha convertido en una referencia para familias y educadores que buscan fomentar entornos libres de apología al delito.

Fito Torres continúa impulsando pláticas, talleres y actividades en escuelas y comunidades de Michoacán y más allá, con el objetivo de encender una cultura de paz y valores desde la educación y el hogar.