Morelia, Mich.- Martes 19 de agosto de 2025.- Una carambola vehicular se registró la mañana de este martes sobre el Libramiento Norponiente de Morelia, en las inmediaciones de la Macroplaza Estadio, hecho que dejó dos personas lastimadas, afortunadamente no de gravedad, así como varios daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

El aparatoso percance sucedió en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, justo a la altura de la colonia Lago 3, frente al asentamiento Lago 1.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, un camión Freightliner tipo volteo, color blanco, embistió por alcance cuatro automóviles que circulaban a vuelta de rueda debido al accidente de dos tráilers del Grupo Ortiz, el cual ocurrió horas antes frente a la colonia El Realito.

En el reciente hecho de tránsito resultaron afectados un Volkswagen Pointer, color negro; dos coches de la marca Nissan, Altima y Sentra, respectivamente; y un Honda Civic, color azul.

Asimismo, una mujer y un joven sufrieron algunas contusiones, ellos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), pacientes que no requirieron traslado hospitalario.

La emergencia también fue atendida por Bomberos Municipales y oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial, éstos últimos se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron unas grúas, a efecto de retirar las unidades perjudicadas.