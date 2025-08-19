Huiramba, Mich.- Martes 19 de agosto de 2025.- Una camioneta terminó parcialmente volcada tras caer a una cuneta ubicada en el camellón central de la carretera Pátzcuaro-Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho se registró durante la mañana de este martes a la altura del kilómetro 33 de la citada vialidad, dentro del municipio de Huiramba.

Unas personas reportaron el percance, después acudieron unos paramédicos, quienes revisaron la salud de los ocupantes del automotor perjudicado, mismos que afortunadamente no padecieron daños de gravedad, comentaron las fuentes.

Asimismo unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar la pick up siniestrada, la cual es de la marca Ford, color negro.