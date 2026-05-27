Morelia, Mich.- Miércoles 27 de mayo de 2026.- Tres automóviles protagonizaron un choque por alcance sobre los carriles centrales de uno de los puentes vehiculares del Libramiento Norponiente de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales.

🚨 #Video | Se registra carambola en el libramiento de Morelia cerca de la Macroplaza Estadio ⚠️ pic.twitter.com/w6l6FQcf3K — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 27, 2026

De acuerdo con autoridades policiales, el accidente se registró la mañana de este miércoles, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Quiroga hacia Distribuidor Vial de Salida a Salamanca en las cercanías de la Macroplaza Estadio.

Tras el percance, al sitio acudieron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de abanderar el área para evitar otro incidente y posteriormente realizaron el peritaje respectivo con el objetivo de determinar responsabilidades.

AGENCIA RED 113