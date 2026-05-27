Morelia, Mich.- Miércoles 27 de mayo de 2026.- Tres automóviles protagonizaron un choque por alcance sobre los carriles centrales de uno de los puentes vehiculares del Libramiento Norponiente de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales.

De acuerdo con autoridades policiales, el accidente se registró la mañana de este miércoles, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Quiroga hacia Distribuidor Vial de Salida a Salamanca en las cercanías de la Macroplaza Estadio.

Tras el percance, al sitio acudieron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de abanderar el área para evitar otro incidente y posteriormente realizaron el peritaje respectivo con el objetivo de determinar responsabilidades.

AGENCIA RED 113

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