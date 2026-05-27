Morelia, Michoacán; 27 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se pronunció a favor de una reforma electoral amplia e incluyente, que ampare nuevos derechos y no tenga retrocesos.

En este contexto, hizo un llamado al Congreso del Estado a no limitar las candidaturas independientes.

#Video | Alfonso Martínez hace un llamado al Congreso del Estado a no limitar las candidaturas independientes.

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Alfonso Martínez, recordó que en el 2015, fue electo como el primer Alcalde independiente de una ciudad capital en todo el país, en un contexto social y político muy complicado para quienes pretendían participar en una contienda bajo esta figura.

Mencionó que el sistema actual está basado en los partidos políticos para manter sus prerrogativas, recursos e incluso algunos de ellos, para sobrevivir.

Alfonso Martínez recordó que desde el 2015 ha luchado para que las y los ciudadanos estén encima de los partidos, sin embargo, lo que pretende Morena es que las personas sin partido no se puedan organizar ni trabajar, “¿Por qué si los partidos pueden, los ciudadanos no?”.

A través de sus redes sociales, el presidente de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, destacó que vivimos en un país libre y debemos aspirar a la libertad democrática. Agregó que debemos contar con leyes progresivas y no restrictivas, como las que impulsa Morena, señaló.