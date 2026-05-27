CDMX., a 27 de mayo 2026.- “En Michoacán, después de alcanzar su punto más alto en enero de 2025, con 4.3 homicidios diarios, la incidencia de este delito disminuyó 51.2 por ciento en mayo de este año al registrar 2.1 casos”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Lo anterior lo informó el encargado de la estrategia de la Seguridad Federal, en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Harfuch destacó las detenciones de Rigoberto N y César Alejandro N “El Botox” por el lamentable homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero; así como de 14 personas relacionadas con el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. García Harfuch refrendó el compromiso del Gobierno de México para detener a todos los responsables.

Aquí la conferencia matutina completa: