Morelia, Mich.- Miércoles 28 de enero de 2026.- Un motorepartidor resultó lesionado tras derrapar y estrellarse contra el costado de un tractocamión sobre una de las laterales de la Calzada La Huerta, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de este miércoles a la altura de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, en el sentido del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Pátzcuaro, cerca de Plaza Escala La Huerta.

En el lugar se presentaron unos paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al motorista y lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Asimismo, unos agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.