Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en coordinación con autoridades de la Sectur federal y de la Unesco, avanza en el levantamiento de información en diversas localidades del estado para integrar la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias. El objetivo es documentar y promover las raíces culturales que nacen directamente en el corazón de las comunidades.

Esta acción, destacó Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “En esta ocasión se profesionalizó a representantes de las experiencias de Tangancícuaro, Cotija, Santiago Tangamandapio, Tingüindín, Patamban y San José de Gracia”, detalló el funcionario estatal.

El objetivo de esta guía es posicionar a nivel nacional e internacional las experiencias que dan identidad a “el alma de México”, visibilizar a sus comunidades y conectarlas con plataformas digitales y nuevos mercados turísticos.

La iniciativa busca mostrar obras que resguardan historia, orgullo y herencia familiar, como las famosas piñas vidriadas de San José de Gracia. Asimismo, destaca la festividad de Cristo Rey en Patamban, una celebración que en cada paso entrelaza la fe, naturaleza y trabajo comunitario que ha transformado vidas.

Productos emblemáticos como el queso Cotija y el pan de Tingüindín forman parte de esta guía que exalta el sabor y la tradición michoacana. El secretario destacó que las visitas técnicas seguirán por todo el territorio con el fin de reafirmar ante el mundo que Michoacán es “el alma de México”.