Tepalcatepec, Mich.-19 de agosto del 2025.- La tarde de este martes, un sargento del Ejército Mexicano perdió la vida en un hospital militar a donde fue trasladado al resultar gravemente herido, tras el estallido de una mina terrestre en una brecha ubicada en la zona serrana del municipio de Tepalcatepec.

De acuerdo con los reportes preliminares personal de Defensa realizaba patrullajes de reconocimiento en una terracería cercana a la población de Los Horcones, cuando al paso de los soldados detonó el artefacto explosivo.

El Sargento Segundo de Infantería Galileo Anastasio Cordero, resultó lesionado y de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, para enseguida ser trasladado vía aérea al Hospital Militar de la 43 Zona Militar en Apatzingán, sin embargo a pesar de los esfuerzos de los médicos, momentos después se confirmó su muerte.

Hasta el momento las autoridades no han emitido alguna información oficial respecto a lo sucedido, siendo ignorado si el ataque dejó más uniformados heridos.

El hecho se da a unos días de que el gobierno estadounidense ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como líder del cártel de Tepalcatepec.

