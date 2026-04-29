Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) da a conocer las ocho “reglas de oro” para mantener los riñones sanos y funcionales, y promover la salud integral de la población.

La diabetes mellitus, la hipertensión y la obesidad son las principales causas de la enfermedad renal crónica (ERC), por lo que, si estos factores de riesgo no se controlan adecuadamente, existe un deterioro progresivo en la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, lo que puede derivar en la necesidad de tratamientos sustitutivos como la diálisis o incluso el trasplante.

Para asegurar un funcionamiento óptimo de los riñones, la SSM recomienda adoptar los siguientes hábitos preventivos: practicar actividad física de manera regular, controlar los niveles de glucosa, monitorear constantemente la presión arterial, mantener una alimentación baja en sodio y grasas, asegurar una hidratación adecuada, evitar el tabaquismo, abstenerse de la automedicación y realizarse una valoración médica anual para supervisar la función renal.

La mayoría de los casos de ERC son prevenibles si se tratan a tiempo las enfermedades que la originan. Se exhorta a la población que vive con diabetes, hipertensión o sobrepeso a acudir regularmente a sus revisiones en los centros de salud para monitorear su función renal mediante exámenes de orina y sangre.

Un diagnóstico temprano puede frenar el avance del daño renal y permitir que el paciente mantenga una mejor calidad de vida mediante cambios de hábitos y un tratamiento farmacológico adecuado.