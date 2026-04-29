Acapulco, Guerrero, 28 de abril de 2026.- Michoacán fortalece su presencia en el Tianguis Turístico de México 2026 que se desarrolla en el puerto de Acapulco, donde la delegación estatal impulsa la promoción de sus destinos y vínculos con actores clave del sector.

Durante el segundo día de actividades en el Forum Mundo Imperial, la comitiva integrada por tour operadores, hoteleros, agencias de viajes, representantes del CNET, Pueblos Mágicos, ayuntamientos y contadores de leyendas, atiende citas de negocio con compradores nacionales e internacionales, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En estos encuentros se promueven las siete regiones turísticas del estado, destacando su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y natural que posicionan a Michoacán como “el alma de México”. Cada reunión busca generar alianzas estratégicas para el crecimiento del sector y reforzar la presencia del estado como un destino competitivo e imperdible.

El titular de la Sectur explicó que esta 50 edición muestra lo que hace únicos a los michoacanos: la Mariposa Monarca, la Noche de Muertos, la Danza de los Viejitos y la modernidad con el nuevo teleférico de Uruapan, sin olvidar los sabores de nuestra gastronomía y la amabilidad de quienes integran el sector turístico estatal.