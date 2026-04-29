Morelia, Mich.- Miércoles 29 de abril de 2026.- Un hombre de la tercera edad y en situación de calle fue encontrado sin vida en la vía pública de la colonia Lomas del Aldea, en la zona oriente de Morelia, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Oriente. Autoridades policiales informaron que el susodicho no tenía huellas de violencia y su deceso se debió a causas naturales.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles, cerca de la calle Elementos, esquina con Mensajeros. El hecho fue reportado al número de emergencias, después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino, mismo que tenía 68 años de edad.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones respectivas. Al final, unos parientes del hoy difunto realizaron los trámites respectivos para otorgarle sepultura.