Lázaro Cárdenas, Mich.- 10 de abril de 2026.- La inmediata reacción y coordinacion de la policía turística de Lázaro Cárdenas, salvavidas y paramédicos de protección civil municipal permitió salvaguardar la vida de una familia de turistas que fue arrastrada mar adentro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 de este viernes, en la playa de la tenencia de playa azul a la altura del campamento tortuguero, donde un hombre y sus 3 hijos, provenientes del estado de Guanajuato, se encontraban disfrutando de la playa, cuando una ola los arrastró.

De inmediato oficiales de la policía turística que realizaban un patrullaje de rutina atestiguaron el hecho y alertaron a los salvavidas de protección civil, quiénes de inmediato se lanzaron al agua para efectuar el rescate de los turistas.

Una vez a salvo y en tierra los bañistas ya eran esperados por paramédicos de Protección Ciivil Municipal, mismos que les brindaron las primeras atenciones médicas.

Autoridades municipales exhortan a los turistas a prestar atención a las indicaciones realizadas por protección civil respecto a la peligrosidad de nadar en aguas abiertas.

AGENCIA RED 113