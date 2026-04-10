Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026].— La apertura de una de las dos gazas de salida a Pátzcuaro marca un avance significativo en la modernización de la infraestructura vial de Morelia, como parte de una obra multianual que contempla una inversión de 380 millones de pesos, ejecutada sin recurrir a deuda pública.

El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, destacó que este proyecto refleja una nueva forma de gobernar, donde los recursos públicos se administran con responsabilidad y se destinan directamente a resolver los problemas cotidianos de la población.

“Hoy vemos una obra que no solo mejora la movilidad, sino que demuestra que sí se puede modernizar una ciudad sin endeudarla. Es el dinero del pueblo regresando en soluciones concretas para la vida diaria”, afirmó.

Señaló que esta intervención responde a una de las principales demandas urbanas: reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y hacer más eficiente el flujo vehicular en uno de los puntos más importantes de la capital del estado.

“Durante años, la infraestructura se utilizó como pretexto para endeudar a los gobiernos sin necesariamente resolver los problemas de fondo. Hoy estamos viendo lo contrario: obras bien planeadas, funcionales y pensadas para la gente”, puntualizó.

Jesús Mora subrayó que este tipo de proyectos forman parte de una visión integral de desarrollo urbano impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezado por el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, donde la eficiencia, la planeación y la honestidad en el manejo de los recursos son principios fundamentales.

“No se trata solo de construir, se trata de hacerlo bien. De generar soluciones modernas, eficientes y sostenibles que realmente impacten en la calidad de vida de las personas”, expresó.

Finalmente, destacó que la continuidad de esta obra multianual permitirá consolidar una red vial más ordenada y segura para Morelia, reafirmando que cuando hay buena administración, los resultados son visibles.

“La diferencia es clara: antes se endeudaba al estado y no se resolvía; hoy se invierte con responsabilidad y se transforma la realidad. Eso es gobernar con principios y con resultados”, concluyó.