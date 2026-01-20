Ciudad de México, 20 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, se sumaron a los preparativos para incluir en la renegociación del tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) una certificación obligatoria contra la deforestación, basada en los resultados del Guardián Forestal y la certificación ProForest Avocado.

El mandatario estatal y el funcionario federal trazaron ruta de trabajo, luego de sostener en días pasados una reunión con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena García, quien externó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para coordinar acciones frente a los lineamientos y criterios ambientales que se exigen en el T-MEC.

Ramírez Bedolla mostró al subsecretario de Comercio Exterior, el funcionamiento del Guardián Forestal y explicó los avances logrados en Michoacán para evitar la deforestación por cambio de uso de suelo para el cultivo de aguacate a través de la certificación estatal ProForest Avocado.

De 58 mil huertas registradas, explicó, 2 mil se encuentran bloqueadas por incumplimiento a los procesos de certificación y añadió que cadenas internacionales como Costco, Target y Kroger adoptaron estas acciones para no comercializar aguacate que proviene de zonas deforestadas.

Por lo que el gobernador y Gutiérrez Rómano acordaron continuar con los trabajos la próxima semana con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Alejandro Méndez.