Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- Los motores ya rugen en Michoacán con la llegada de la Carrera Panamericana que celebra su 75 edición este año.

Este lunes 13 y martes 14 de octubre, prepárate para vivir la velocidad, pasión y tradición automovilística. Un evento imperdible para familias, amantes del deporte motor y turistas que buscan experiencias únicas.

Desde temprana hora la quinta etapa de la Panamericana comenzó en “el alma de México”, con la llegada de los 44 pilotos de más de 11 países que este año recorren ocho estados del país.

“La etapa de Huajúmbaro inició a las 9:00 horas, posteriormente, el recorrido continuará por el tramo de Mil Cumbres, favorito de los automovilistas por sus desafiantes curvas y paisajes inigualables. La llegada de los pilotos y sus vehículos a la avenida Madero, frente a la Catedral de Morelia, está programada para las 16:30 horas”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Este momento será una oportunidad ideal para el público de turismo deportivo y los amantes de la velocidad que visitan la capital michoacana. Podrán acercarse al rally, convivir con los competidores y tomarse fotografías con los autos de colección.

La edición de este año, que celebra más de siete décadas de esta emblemática carrera, ha reunido a pilotos internacionales provenientes de países como Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos, lo que subraya la relevancia global del evento.