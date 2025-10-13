Morelia, Michoacán, 13 de octubre del 2025.- Durante el mes de septiembre en Michoacán, la operación interinstitucional diaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), logró el decomiso de 44 armas de fuego, más de 4 mil cartuchos útiles, así como 25 kilos de metanfetamina.

A través de operativos realizados por la Guardia Civil, en amplia coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), autoridades estatales y locales, se aseguraron 27 fusiles y 17 pistolas; sumado a lo anterior también fueron desactivados 44 artefactos explosivos improvisados.

Además, los patrullajes para detectar el trasiego de todo tipo de drogas permitieron localizar sembradíos donde se incineraron un total de 19 mil 500 plantas de mariguana. A la par, se decomisaron 25.57 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Con estas acciones, la SSP refuerza su compromiso con la sociedad para garantizar la paz mediante la presencia operativa permanente en Michoacán, fortaleciendo el combate a la delincuencia organizada.