Salvador Escalante, Michoacán.– La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, celebró la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre la Ley “No Más Deuda en Michoacán”, destacando que se trata de una propuesta que prioriza la estabilidad financiera y el bienestar de las y los ciudadanos.

La alcaldesa subrayó que esta acción demuestra que hoy las distintas fuerzas políticas pueden unirse en torno a un objetivo común: fortalecer el desarrollo del estado y evitar que el pago de la deuda continúe generando déficit y afectando la economía pública. “Gobernar también es cuidar el mañana”, expresó.

En este sentido, reiteró que en Salvador Escalante se trabaja bajo el principio de Gobernar con amor justicia y Libertad, promoviendo decisiones responsables que garanticen un futuro más sólido para las próximas generaciones.

Asimismo, señaló que su administración mantiene el compromiso de Escuchar resolver Y transformar, aplicando un manejo ordenado y transparente de los recursos públicos, con visión de crecimiento y estabilidad para el municipio.

Finalmente, destacó que mantener finanzas sanas permite seguir impulsando el desarrollo local, el turismo y la identidad que distinguen a la región, porque Santa Clara del Cobre enamora y merece un gobierno que administre con responsabilidad y compromiso social.