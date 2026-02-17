Morelia, Mich.- 17 de febrero de 2025.- Respecto al caso del homicidio de dos intérpretes de Señas Mexicana y su hija menor de edad, ocurrido el 15 de enero, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las investigaciones registran avances sustanciales y que ya se tiene ubicados a otros dos presuntos participantes.

Aunado a ello, Torres Piña agradeció el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que colaboró en la ejecución de cateos donde fue recuperado uno de los vehículos utilizados el día de los hechos.

Además, añadió que existe una línea de investigación con componentes internos familiares y que no se descarta ningún ángulo: “No estamos dejando nada fuera; todo lo que ocurrió está siendo analizado”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que el respaldo federal ha sido constante en materia de seguridad, lo que, dijo, se refleja en indicadores de disminución de homicidio doloso y otros delitos de alto impacto, aunque reconoció que la percepción ciudadana sigue siendo un desafío prioritario.