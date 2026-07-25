Morelia, Mich.- 25 de julio de 2026.- La rápida intervención de bomberos y paramédicos, permitió salvar la vida de un joven que terminó prensado a bordo de su auto luego de volcar en la avenida periodismo de esta ciudad de Morelia.

El reporte del accidente se recibió cerca de las 02:20 horas de este sábado y movilizó a paramédicos de Ambulancias Ambumed, así como a los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán.

A su llegada los socorristas encontraron destrozado un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco y en su interior observaron severamente lesionado y atrapado a su conductor Alejandro B., de 19 años de edad.

Tras varios minutos los paramédicos y bomberos trabajaron de manera coordinada para realizar su extracción. Una vez liberado de forma preliminar se detectó que el paciente presentaba fracturas y posible estallamiento de viseras, por lo que de emergencia fue canalizado a un hospital privado.

Oficiales de vialidad realizaron los peritajes respectivos y aseguraron el auto siniestrado, para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades sobre lo ocurrido.

RED 113