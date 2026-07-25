Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia mantiene acciones permanentes de limpieza, poda y rehabilitación de áreas verdes en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso de mejorar la imagen urbana, proteger a las familias y prevenir riesgos durante la presente temporada de lluvias.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, con brigadas de la Dirección de Parques y Jardines, se realizaron labores de limpieza en los laterales del Periférico Paseo de la República, con dirección a Mil Cumbres, mediante la poda de pasto y el retiro de material vegetal. Asimismo, continúan los trabajos de rehabilitación en la avenida Quinceo y las acciones de mejoramiento en el Bosque Morelos.

De manera paralela, las cuadrillas municipales efectuaron la poda de árboles en las colonias Matamoros y Las Américas, además de atender ejemplares que representaban un riesgo en Hacienda Tiníjaro y Nueva Valladolid. También se brindó apoyo por una contingencia registrada en la colonia Hacienda Tiníjaro.

Estas acciones contribuyen a reducir riesgos para peatones y automovilistas al retirar ramas y hojas que pueden desprenderse con las lluvias y el viento, además de evitar que el material vegetal obstruya alcantarillas y sistemas de desagüe, favoreciendo un mejor funcionamiento de la infraestructura pluvial.

Con estas labores permanentes, el Gobierno de Morelia reafirma el compromiso del presidente Alfonso Martínez Alcázar de mantener espacios públicos seguros, limpios y en buenas condiciones, privilegiando la prevención y el cuidado de la ciudadanía durante la temporada de lluvias.