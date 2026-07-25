Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2026.- Este verano puedes adentrarte en la historia y la cultura de Michoacán a través de un recorrido por algunos de sus sitios más emblemáticos, donde el pasado y las tradiciones siguen vivos en cada pueblo, ciudad y comunidad.

La entidad cuenta con hermosos destinos como el Centro Histórico de Morelia, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial; las Yácatas de Tzintzuntzan, antigua capital del señorío purépecha; y las emblemáticas ruinas del Templo de San Juan Parangaricutiro, testigo del nacimiento del volcán Paricutín y uno de los escenarios más sorprendentes de México.

Las y los visitantes también pueden recorrer los 10 Pueblos Mágicos de “el alma de México”, donde la historia se refleja en sus plazas, templos, exconventos, casonas, mercados y talleres artesanales. Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua, Cuitzeo, Angangueo, Tacámbaro, Paracho, Jiquilpan, Cotija y Tzintzuntzan conservan un invaluable legado cultural que distingue al estado, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La experiencia se complementa con una amplia oferta de centros culturales, festividades tradicionales, expresiones artísticas y museos imperdibles, como el Centro Cultural Clavijero en Morelia, el Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro, el Centro Cultural La Estación en Apatzingán y el Museo de la Ciudad de Zamora, por mencionar tan solo algunos.

En estas vacaciones de verano, vive, disfruta, acércate y explora los lugares históricos y culturales que hacen del estado un destino único. Para conocer rutas, experiencias y atractivos turísticos, se puede consultar el portal oficial https://visitmichoacan.com.mx/