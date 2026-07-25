Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2026.- Este verano también puede convertirse en un viaje por la memoria de Michoacán. La Secretaría de Cultura del estado (Secum) invita a conocer los museos comunitarios, espacios donde cada objeto, fotografía y vestigio cuenta una parte de la historia y la identidad de sus pueblos.

En la comunidad de Angahuan, municipio de Uruapan, el Museo Comunitario Kutsïkua Arakucharï K’umanchikia permite acercarse a la cultura purépecha mediante indumentaria y vestigios arqueológicos recopilados por sus habitantes. En la cabecera municipal de Charapan, en el Museo Comunitario “Maestra Catalina Rodríguez Lazcano” se preservan piezas históricas y saberes que dan cuenta de la riqueza cultural de la localidad.

La ruta continúa en el centro de Carácuaro, donde el Museo Casa Morelos, ubicado en la calle Primera de Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco I. Madero, recuerda la presencia del Siervo de la Nación, quien fue cura de la comunidad y habitó el inmueble que hoy alberga este recinto.

En Huandacareo, el museo comunitario reúne la historia religiosa, gastronomía, orígenes y tradiciones del municipio. Mientras tanto, en la comunidad de Hihuitlán, perteneciente a Chinicuila, el museo ubicado en la escuela primaria nació de los recorridos realizados por estudiantes, docentes y habitantes para localizar, reunir y proteger piezas arqueológicas.

En Jacona, el museo comunitario permite acercarse a vestigios vinculados con El Opeño y el cerro Curutarán. En Lázaro Cárdenas, el Museo Comunitario de Arqueología e Historia, localizado en la calle Tamarindos, esquina con Francisco J. Múgica, ofrece un recorrido por la arqueología regional, el desarrollo portuario y las expresiones artísticas locales.

La experiencia continúa en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Las Yácatas, ubicado en Tzintzuntzan. Estos espacios mantienen viva la memoria de sus comunidades y la comparten con nuevas generaciones; por ello, la Secum recomienda consultar previamente sus horarios y condiciones de acceso.