Uruapan, Mich.- 12 de julio de 2026.- Un ciclista de montaña resultó lesionado la mañana de este domingo luego de sufrir un accidente mientras descendía por los senderos del cerro de La Cruz, en Uruapan, lo que derivó en un operativo de rescate debido a que quedó atrapado en una barranca.

Según la información recabada por este medio, el hecho fue en una zona boscosa ubicada en las inmediaciones del cementerio Bosque Fénix, donde el deportista perdió el control de su bicicleta, se impactó contra un árbol y posteriormente cayó a un desnivel.

Tras recibir el reporte, rescatistas de Pro Rescue se trasladaron al lugar y realizaron maniobras de extracción con equipo especializado de cuerdas, logrando sacar al lesionado de la zona de difícil acceso.

Una vez puesto a salvo, el ciclista fue entregado a paramédicos, quienes lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. De manera preliminar se informó que presentaba una probable fractura en una de sus extremidades inferiores.

Las autoridades recordaron a quienes practican ciclismo de montaña la importancia de portar equipo de protección y recorrer este tipo de rutas con las medidas de seguridad necesarias, especialmente en zonas de terreno accidentado.

RED 113