Puruándiro, Michoacán, 12 de julio de 2026. Ante habitantes de Puruándiro y comunidades de la región, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, afirmó que el desarrollo de Michoacán debe construirse desde el territorio, de la manos de quienes trabajan la tierra, sostienen el comercio local y mantienen viva la organización comunitaria.

Durante la asamblea informativa, destacó que Puruándiro es una región con una profunda vocación agrícola y ganadera, donde el esfuerzo de productores, campesinos, comerciantes y familias trabajadoras representa una parte fundamental de la economía y de la identidad del municipio.

Señaló que recorrer Michoacán permite conocer directamente las necesidades de cada región, porque las decisiones públicas no pueden tomarse únicamente desde los escritorios ni aplicarse de la misma manera en todos los municipios.

“Cada comunidad tiene su historia, sus capacidades y también problemas que deben ser escuchados y atendidos desde el territorio”, expresó.

El aspirante sostuvo que las asambleas son espacios para informar, dialogar y mantener organizada a la población, particularmente en comunidades que durante muchos años fueron relegadas de las decisiones políticas y del desarrollo público.

Indicó que la transformación ha permitido recuperar la inversión social, atender a sectores históricamente olvidados y reconocer el papel del campo y de los pueblos en el desarrollo nacional, pero advirtió que estos avances deben defenderse con participación, conciencia y organización popular.

Finalmente, llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y a mantener una alianza directa con el pueblo.

“Nuestra fuerza está en las comunidades, en las mujeres, en los jóvenes y en las personas que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias y a Michoacán”, concluyó.