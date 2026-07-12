Uruapan, Mich.- 12 de julio de 2026.- Un automóvil particular fue incendiado durante la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Valle Real, al poniente de la ciudad de Uruapan, situación que movilizó a bomberos, cuerpos de rescate y elementos de seguridad, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, habitantes de la calle Rey Enrique reportaron al número de emergencias que un vehículo estaba siendo consumido por el fuego, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de auxilio.

Elementos de Bomberos Municipales y de Rescate Michoacán acudieron al sitio y, tras varios minutos de labores, lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio alcanzara inmuebles o vehículos estacionados en las inmediaciones.

La unidad afectada corresponde a un automóvil Chevrolet Sonic LT, color gris, con placas de circulación P17-815-C, el cual presentó daños parciales, principalmente en la parte posterior.

En la escena fueron encontrados indicios que apuntan a que el incendio habría sido provocado de forma intencional, por lo que las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la investigación y esclarecer lo ocurrido.

El incidente no dejó personas lesionadas.

RED 113