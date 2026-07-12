Tarímbaro, Mich.- Domingo 12 de julio de 2026.- Un motociclista perdió la vida en un accidente registrado la noche de este domingo sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el percance.

#Video 🚨 Un motociclista perdió la vida en un accidente registrado la noche de este domingo sobre la carretera Morelia-Salamanca ⚠️🏍️ pic.twitter.com/p6gC0X5p4R — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 13, 2026

La tragedia ocurrió aproximadamente en el kilómetro 7+200 de la mencionada vialidad, en el sentido de la capital michoacana hacia Tarímbaro, pasando el Puente de Erandeni.

Varios automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911. Posteriormente, al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del motorista.

La víctima permanece en calidad de no identificada. Se trata de un masculino de 46 años de edad, de complexión media, quien vestía una chamarra tipo sudadera color verde olivo y pantalón de mezclilla. La moto siniestrada es una Italika FT-150, con placa de circulación M2FT8.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas realizaron las actuaciones respectivas y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113