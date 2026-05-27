Aquila, Mich.- 27 de mayo de 2026.- Un supuesto enfrentamiento armado fue reportado la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, lo que derivó en una movilización de corporaciones de seguridad en la región.

Los hechos fueron alertados por habitantes de la zona, quienes señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego en distintos puntos cercanos a la comunida

Tras los reportes, elementos de seguridad desplegaron recorridos y operativos en caminos y localidades de la zona Sierra-Costa para verificar la situación.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades que participan en las acciones de vigilancia no han localizado personas heridas, fallecidas, detenidas ni indicios confirmados de un enfrentamiento.

Las labores de seguridad y reconocimiento permanecen activas en el área, mientras se espera información oficial sobre lo ocurrido.

RED 113