Morelia, Michoacán; 27 de mayo de 2026.- En lugar de impulsar reformas restrictivas que cierran el paso a la participación ciudadana en la vida democrática, se debería buscar que los candidatos independientes reciban financiamiento público al igual que lo reciben los partidos políticos, destacó el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

#Video | Candidatos independientes también deberían contar con financiamiento público: Alfonso Martínez Alcázar.@AlfonsoMtz_Mx pic.twitter.com/ZuVjwtmtHM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 27, 2026

Entrevistado entorno a la reforma electoral que se impulsa en el Congreso del Estado, el alcalde capitalino indicó que un punto que debería considerar esta reforma es que los aspirantes independientes cuenten con prerrogativas como cualquier partido y el porcentaje que se podría considerar de inicio, es el que reciben los partidos con menor número de votos y a partir de ahí, comenzar a financiar los proyectos ciudadanos.

Alfonso Martínez Alcázar, recordó que en el 2015 compitió como independiente en un escenario complicado, en donde tenía a todos los partidos encima para evitar su registro y luego en la carrera electoral.

Alfonso Martínez, señaló que su lucha desde ese momento es que los partidos pongan en el centro a la ciudadanía sobre sus intereses particulares, ya que estas instituciones son solo el vehículo para llegar al poder en favor de las personas.