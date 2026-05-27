Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.— La más reciente encuesta de Enkoll confirma que Morena se mantiene como la fuerza política con mayor expectativa de triunfo en Michoacán rumbo a la elección de 2027, afirmó Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, al señalar que estos resultados deben leerse con responsabilidad, humildad y mayor compromiso territorial.

De acuerdo con la medición, ante la pregunta “Independientemente de quién le gustaría que ganara, ¿qué partido político cree que tiene más posibilidades de ganar la elección para gobernador o gobernadora?”, Morena registra 68 por ciento en preferencia efectiva. Esto significa que prácticamente siete de cada diez michoacanas y michoacanos consideran que Morena tiene más posibilidades de ganar la gubernatura.

Jesús Mora destacó que la ventaja de Morena frente a la oposición es contundente. En preferencia efectiva, PAN y PRI aparecen con 9 por ciento cada uno; Movimiento Ciudadano con 5 por ciento; PT y PRD con 4 por ciento. Es decir, Morena no solo encabeza la medición, sino que se ubica más de cincuenta puntos arriba de PAN y PRI, fuerzas que durante décadas se repartieron el poder en Michoacán.

“El pueblo de Michoacán sabe distinguir entre quienes tienen proyecto y quienes solo tienen nostalgia del poder. Morena encabeza porque representa una transformación que se ve en los programas sociales, en la obra pública, en la atención a las regiones, en la defensa de los derechos y en una nueva forma de gobernar. Pero este respaldo no es cheque en blanco: es una responsabilidad enorme con el pueblo”, señaló.

El dirigente estatal sostuvo que la encuesta confirma el arraigo social de Morena, pero también obliga a fortalecer la unidad, la organización y el trabajo casa por casa. Subrayó que ninguna medición sustituye la tarea territorial ni el contacto directo con la ciudadanía, por lo que el movimiento debe responder al respaldo popular con más cercanía, más humildad y más claridad política.

“La confianza del pueblo no se presume: se cuida. Morena no puede caer en triunfalismos. Si hoy siete de cada diez michoacanos ven a nuestro movimiento como la fuerza con más posibilidades de ganar, nuestra obligación es trabajar el doble, escuchar más y mantener la unidad. La transformación no se defiende desde la comodidad; se defiende en territorio, con organización y con pueblo”, expresó.

Mora González señaló que la oposición sigue atrapada entre el ruido, la fragmentación y la falta de propuesta, mientras Morena mantiene una ruta política clara: defender los avances de la transformación, fortalecer la organización popular y garantizar que Michoacán siga caminando por el rumbo del bienestar.

Finalmente, afirmó que el reto de Morena hacia 2027 no es solamente ganar una elección, sino estar a la altura de la confianza ciudadana y consolidar un proyecto de largo plazo para Michoacán.

“Una cosa es gritar mucho y otra muy distinta es tener pueblo. Morena tiene respaldo porque ha caminado con la gente, porque representa derechos y porque forma parte de un proyecto nacional encabezado por nuestra Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum. Ese respaldo nos obliga a cuidar la unidad, mantener los pies en la tierra y seguir trabajando por la transformación de Michoacán”, concluyó.