Apatzingán, Mich.- 27 de mayo de 2026.- Un joven jornalero fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en la colonia Las Palmas, en el municipio de Apatzingán, luego de que presuntamente intentara escapar de su agresor a través de varias calles de la zona.

El ataque fue sobre la calle Artículo 130, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y a un hombre herido tirado sobre la vía pública, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima trató de huir de su atacante; sin embargo, fue alcanzada y recibió varios impactos de bala en la cabeza, falleciendo prácticamente al instante en el sitio.

Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes confirmaron que el agraviado ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada para preservar indicios y se notificó a la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC).

Más tarde, personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Salvador O., de 21 años de edad, vecino de la colonia Palmira y de oficio jornalero. Hasta el momento, el responsable logró darse a la fuga y se desconoce el móvil del homicidio.



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