Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2026.- El Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” incorporará tecnología de vanguardia como parte de su proceso de remodelación, lo que permitirá a las y los visitantes conocer y explorar el universo mediante experiencias inmersivas de alta calidad, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, destacó que esta modernización busca acercar el conocimiento científico a personas de todas las edades, a fin de despertar el interés por la ciencia y la astronomía en niñas, niños y jóvenes.

“En la sala principal se contempla la instalación de un domo de proyección de 360 grados, que brindará una mejor experiencia visual y más comodidad para disfrutar de los diversos contenidos educativos y recreativos que ofrecerá el Planetario”, señaló la funcionaria.

La modernización también permitirá conservar y exhibir elementos emblemáticos de la historia del Planetario. En la sala de bienvenida, las y los visitantes podrán apreciar el histórico proyector Mark IV Carl Zeiss, equipo que durante cinco décadas permitió acercar el conocimiento del universo a generaciones de michoacanas y michoacanos.

El proyecto también contempla la instalación de un observatorio equipado con un telescopio especializado para la observación de objetos celestes, como galaxias, nebulosas, planetas y la Luna, lo que fortalece la oferta científica y educativa del recinto.

Asimismo, se habilitará una sala de exhibición dedicada al astronauta michoacano José Hernández, quien donará los tres trajes espaciales que utilizó a lo largo de su trayectoria y misiones espaciales. Esto convertirá al recinto en un espacio inspirador para las futuras generaciones interesadas en la ciencia y la exploración del universo.