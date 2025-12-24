Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Bajo el esquema del operativo Plan Navidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantienen labores de proximidad en puntos estratégicos del territorio estatal. Estas acciones tienen como objetivo primordial garantizar el orden público y la tranquilidad de las familias durante las festividades decembrinas.

En todo el territorio estatal, los agentes de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo basado en esquemas de prevención y vigilancia, a fin de inhibir la comisión de ilícitos durante la Nochebuena y la Navidad.

Tienen presencia en zonas bancarias, centros comerciales, carreteras y espacios públicos de mayor concurrencia, con la finalidad de asegurar el orden público y estar próximos a las necesidades de la población.

Ante cualquier eventualidad, los servicios de las líneas 911 Emergencias y 089 denuncia anónima están disponibles las 24 horas del día para brindar apoyo oportuno.