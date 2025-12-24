Morelia, Michoacán; 24 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas se desarrollen en un ambiente de paz, convivencia y seguridad, la Policía Morelia mantiene presencia permanente en colonias, zonas comerciales, puntos de alta afluencia y espacios recreativos de la ciudad, además de reforzar la atención a reportes ciudadanos y las acciones de proximidad.

Durante estas fechas, las y los elementos policiales se mantienen atentos y disponibles para brindar apoyo, orientación y resguardo a la población, priorizando la prevención de incidentes y la atención oportuna ante cualquier situación de riesgo.

De manera paralela, la institución hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, privilegiando la convivencia familiar y el diálogo, así como evitar conductas de riesgo como conducir en estado de ebriedad, realizar disparos al aire o exceder los límites de velocidad. Asimismo, se exhorta a cuidar de manera especial a niñas, niños y personas adultas mayores.

“Nuestro compromiso es acompañar y proteger a las familias morelianas durante estas fechas tan significativas. Nuestras y nuestros oficiales estarán presentes para brindar atención y apoyo; sin embargo, la seguridad también se construye con la responsabilidad de cada persona. Invitamos a celebrar en calma, con respeto y cuidado, para que estas fiestas transcurran en paz”, expresó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado municipal de Seguridad Ciudadana.

La Policía Morelia recuerda a la población la importancia de reportar de manera oportuna cualquier incidente o situación de riesgo a la línea de contacto ciudadano 443 113 5000, disponible vía telefónica y WhatsApp.

De esta forma, la Policía Morelia refrenda su compromiso de velar por la seguridad de la ciudad y desea a las familias morelianas unas fiestas decembrinas seguras, responsables y en armonía.